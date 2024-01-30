Sandık görevlileri ne kadar maaş alacak? Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, başvurular nereden nasıl yapılır?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne geri sayım başladı. Seçimde sandık görevlisi olarak görev almak isteyen yurttaşlar başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, Sandık görevlileri ne kadar maaş alacak? Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, başvurular nereden nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 22:53
Sandık görevlileri ne kadar maaş alacak? Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, başvurular nereden nasıl yapılır?
Abone Ol google-news

Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart'ta yapılacak. Yerel seçimlerde görev almak isteyen yurttaşlar başvuru şartlarını ve başvuru sürecini merak ediyor. Peki, Sandık görevlileri ne kadar maaş alacak? Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, başvurular nereden nasıl yapılır?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenmesi bekleniyor.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

NASIL SANDIK GÖREVLİSİ OLUNUR?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurulunda görev almak isteyenler, ikametgah adreslerine göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapabilecek. Başvurular, YSK’nın duyurusuyla birlikte internet üzerinden veya fiziksel olarak yapılacak. Parti temsilcisi olmak isteyenler ise YSK’ya bildirilmek üzere ilgili partiye başvuruda bulunmalıdır.


genel seçim haberleri seçimler haberleri sandık görevlisi ücretleri haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Erdoğan AKP'nin seçim beyannamesini açıkladı: AKP'nin 31 Mart seçimlerinde vaatleri neler?

Son Dakika... Erdoğan AKP'nin seçim beyannamesini açıkladı: AKP'nin 31 Mart seçimlerinde vaatleri neler?
Yerel seçime günler kala Antalya'da CHP il binasına taşlı saldırı!

Yerel seçime günler kala Antalya'da CHP il binasına taşlı saldırı!
Yerel seçime adım adım: DEVA Partisi bu hafta 110 aday açıklayacak

Yerel seçime adım adım: DEVA Partisi bu hafta 110 aday açıklayacak

En Çok Okunan Haberler