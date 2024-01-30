Yayınlanma: 30.01.2024 - 22:53

Güncelleme: 30.01.2024 - 22:53

Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart'ta yapılacak. Yerel seçimlerde görev almak isteyen yurttaşlar başvuru şartlarını ve başvuru sürecini merak ediyor. Peki, Sandık görevlileri ne kadar maaş alacak? Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, başvurular nereden nasıl yapılır?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenmesi bekleniyor.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

NASIL SANDIK GÖREVLİSİ OLUNUR?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurulunda görev almak isteyenler, ikametgah adreslerine göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapabilecek. Başvurular, YSK’nın duyurusuyla birlikte internet üzerinden veya fiziksel olarak yapılacak. Parti temsilcisi olmak isteyenler ise YSK’ya bildirilmek üzere ilgili partiye başvuruda bulunmalıdır.