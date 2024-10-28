Sandık Kokusu dizisinde yeni ayrılıklar gerçekleşiyor

Show TV'nin Sandık Kokusu dizisinde Mert Melek karakterini canlandıran Sercan Badur, senaryodaki hikayesinin sona ermesi nedeniyle diziden ayrılacak. Geçtiğimiz hafta da Necip Memili, Seda Türkmen ve Ece İrtem'in diziden veda edeceği açıklanmıştı.

Sandık Kokusu dizisinde yeni ayrılıklar gerçekleşiyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 13:59

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan O3 Medya imzalı Sandık Kokusu dizisinde yeni bir ayrılık yaşanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Mert Melek karakterini canlandıran Sercan Badur, senaryodaki hikayesinin sona ermesi nedeniyle diziden ayrılma kararı aldı.

Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan Sandık Kokusu, ikinci sezonunu Altan Dönmez yönetiminde sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta dizide Reha karakterini oynayan Necip Memili, Lale’yi canlandıran Seda Türkmen ve Hande rolünde yer alan Ece İrtem'in de diziye veda edeceği açıklanmıştı. Ayrılıklar, dizinin hayranları arasında büyük bir merak uyandırırken, oyuncu kadrosunda meydana gelen bu değişikliklerin hikayeye etkisi de bekleniyor.


Etiketler: #Sandık Kokusu

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