'Sandık Kokusu'nda flaş ayrılık: Necip Memili ekibe veda ediyor
“Sandık Kokusu” dizisinde Karsu’nun eski eşi Reha’ya hayat veren Necip Memili, senaryodaki hikâyesinin sona ermesi nedeniyle diziden ayrılıyor. Ekibin başka iki oyuncusunun daha veda etmesi bekleniyor.
Show TV’de yayınlanan ve ikinci sezonuyla izleyicileri ekrana kilitleyen “Sandık Kokusu” dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün senaryosunu kaleme aldığı, Altan Dönmez’in ise yönetmenliğini üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda flaş bir ayrılık gerçekleşiyor.
Dizide Karsu karakterine hayat veren Özge Özpirinçci'nin eski eşi Reha’yı canlandıran Necip Memili, senaryodaki Reha karakterinin hikâyesinin sona ermesi sebebiyle ekibe veda ediyor. Necip Memili, “Sandık Kokusu”dan ayrıldıktan sonra yeni teklifler değerlendirmeye başladı. Ayrıca, diziden iki oyuncunun daha ayrılacağı bilgisi geldi.
“Sandık Kokusu”nun güçlü kadrosu ve ilgi çekici hikâyesiyle bu sezon da izleyicilerin beğenisini kazanması bekleniyor.
Etiketler: #Sandık Kokusu #Necip Memili
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