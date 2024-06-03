Yayınlanma: 03.06.2024 - 16:09

Güncelleme: 03.06.2024 - 16:09

Ali Yağcı yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun’un oturduğu, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı sevilen dizinin kadrosuna katıldı. Yağcı, "Can”" rolüne hayat verecek. Peki, Sandık Kokusu dizisinin Can'ı Ali Yağcı kimdir? Ali Yağcı kaç yaşında, nereli?

ALİ YAĞCI KİMDİR?

Model, sinema ve dizi oyuncusu Ali Yağcı 1990 yılında Balıkesir’de dünyaya geldi. Deniz Erdem ile Eric Morris’ten oyunculuk eğitimi almıştır.

2019’da Her Yerde Sen dizisinde hayat verdiği Burak karakteri ile büyük çıkış yakalayan Ali Yağcı, aynı yıl Erkenci Kuş dizisinde Osman karakteri ile yer almıştı. 2020’de İyi Günde Kötü Günde Ferit karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor.