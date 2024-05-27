Sandık Kokusu'na flaş isim: Komiser Kemal'i canlandıracak
Show TV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi "Sandık Kokusu", 12 Haziran Çarşamba akşamı sezon finali yapmayı planlıyor.
Geçen hafta, başrol oyuncusu Metin Akdülger'in vedası ve Serkay Tütüncü'nün Kıvanç rolüyle diziye katılması, "Sandık Kokusu"nun gündem olmasına neden oldu.
Şimdi ise dizinin son iki bölümünde yeni bir karakter izleyicilerle buluşacak.
KADİR POLATÇI DAHİL OLACAK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Kadir Polatçı, "Sandık Kokusu"na konuk oyuncu olarak dahil oluyor.
Kadir Polatçı, O3 Medya'nın Show TV için çektiği ve Nezaket Coşkun'un yönettiği dizide Komiser Kemal karakterini canlandıracak.
Komiser Kemal, Uğur Yücel'in canlandırdığı Hasan'ın peşine düşecek. Polatçı, en son "Ruhun Duymaz" dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı.
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