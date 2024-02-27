Sanıldığı kadar zor değil... Çıtır Çıtır baklavanın püf noktası ustasından
Evde baklava yapmak sanıldığı kadar zor değil. Peki iyi bir baklava nasıl olmalı? İşte baklava tarifi...
Gaziantep Kocatepeli 37 yıllık baklava ustası Metin Yücedağ iyi baklavanın nasıl anlaşılacağını anlattı. Yücedağ, önce tezgahtaki ürünlere bakıp, göze hitap ediyorsa o ürünün alınması gerektiğini söyleyerek, “Güzel rengi olacak, yufkası güzel açılacak, yediğimiz zaman da tadından, şekerinden, yağından iyi olduğunu anlayabiliriz. Renginin altın sarısı olması lazım. Bizim baklavamız aşağı yukarı 40 kat oluyor, orta katına ceviz veya fıstık atıyoruz zaten, 20 alta, 20 de üste olmak şartıyla üretimimizi yapıyoruz. Hamurun sertliği ve yufkanın inceliği çok önemli. Çünkü yufka ince olmazsa ağzınızda börek yemiş gibi bir tat alırsınız. Baklavayı ağzınıza aldığınız zaman o hış sesinin gelmesi lazım” şeklinde konuştu.
EVDE BAKLAVA YAPIMI
5 su bardağı un
2 yumurta
1 çay bardağı sıvıyağ
3 çorba kaşığı sirke
1 paket kabartma tozu
yarım çay bardağı su
1 fiske tuz
1 çay bardağı süt
AÇMAK İÇİN:
Buğday nişastası
İÇ HARÇ İÇİN:
Ceviz
ÜZERİ İÇİN:
200 gr. tereyağı
ŞERBETİ İÇİN:
1 kg toz şeker
4 su bardağı su
yarım limon
Evde Kolay Baklava Yapımı| Baklava tarifi
BAKLAVANIN HAZIRLANIŞI:
Unu karıştırma kabına alın.
Tuz ve kabartma tozunu dökün.
Ortasını havuz gibi açın.
Havuz kısmına yumurtaları kırın
Sıvıyağı, sütü ve sirkeyi dökün.
Ortadan başlayarak hamuru yoğurmaya başlayın
Hazırladığınız hamuru yuvarlayın ve kalın bir fitil haline getirin
Fitili 3 eşit parçaya bölün
Bu üç hamurdan da 17şer dilim hamur kesin
Bu hamurları da üzerine nişasta serperek tatlı tabağı büyüklüğünde açın
3 tane 17 kat baklava hamurunu açıp üstüste koyun
Üçünü de tekrar tepsi büyüklüğünde açın.
İlk 17 katlı hamuru yağladığımız tepsiye yerleştirin
Üzerine öğüttüğümüz cevizin yarısını serpin
İkinci 17 katlı hamuru da üzerine yerleştirin.
Kalan cevizi üzerine serpin.
Son parça 17 katlı hamuru da parçalanmamış tarafı üste gelecek şekilde yerleştirin
Kenarlarını bıçak yardımıyla, dikkatli bir şekilde içeri doğru itin
Baklavayı dilimleyin. Üzerine eritilmiş olan tereyağını gezdirerek dökün
5 dakika yağını çekmesi için bekleyin
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiririn
20 dakika sonra fırının derecesini 190a çıkarın
Nar gibi kızarana kadar pişirin
Şerbet malzemelerini kaynatıp ve soğutun.
Soğumuş şerbeti sıcak baklavaya dökün ve şerbetini çekince servis edin
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