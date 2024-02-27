Sanıldığı kadar zor değil... Çıtır Çıtır baklavanın püf noktası ustasından

Evde baklava yapmak sanıldığı kadar zor değil. Peki iyi bir baklava nasıl olmalı? İşte baklava tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 17:42
Sanıldığı kadar zor değil... Çıtır Çıtır baklavanın püf noktası ustasından
Abone Ol google-news

Gaziantep Kocatepeli 37 yıllık baklava ustası Metin Yücedağ iyi baklavanın nasıl anlaşılacağını anlattı. Yücedağ, önce tezgahtaki ürünlere bakıp, göze hitap ediyorsa o ürünün alınması gerektiğini söyleyerek, “Güzel rengi olacak, yufkası güzel açılacak, yediğimiz zaman da tadından, şekerinden, yağından iyi olduğunu anlayabiliriz. Renginin altın sarısı olması lazım. Bizim baklavamız aşağı yukarı 40 kat oluyor, orta katına ceviz veya fıstık atıyoruz zaten, 20 alta, 20 de üste olmak şartıyla üretimimizi yapıyoruz. Hamurun sertliği ve yufkanın inceliği çok önemli. Çünkü yufka ince olmazsa ağzınızda börek yemiş gibi bir tat alırsınız. Baklavayı ağzınıza aldığınız zaman o hış sesinin gelmesi lazım” şeklinde konuştu.

EVDE BAKLAVA YAPIMI

5 su bardağı un

2 yumurta

1 çay bardağı sıvıyağ

3 çorba kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

yarım çay bardağı su

1 fiske tuz

1 çay bardağı süt

AÇMAK İÇİN:

Buğday nişastası

İÇ HARÇ İÇİN:

Ceviz

ÜZERİ İÇİN:

200 gr. tereyağı

ŞERBETİ İÇİN:

1 kg toz şeker

4 su bardağı su

yarım limon

Evde Kolay Baklava Yapımı| Baklava tarifi

BAKLAVANIN HAZIRLANIŞI:

Unu karıştırma kabına alın. 

Tuz ve kabartma tozunu dökün. 

Ortasını havuz gibi açın.

Havuz kısmına yumurtaları kırın 

Sıvıyağı, sütü ve sirkeyi dökün. 

Ortadan başlayarak hamuru yoğurmaya başlayın

Hazırladığınız hamuru yuvarlayın ve kalın bir fitil haline getirin

Fitili 3 eşit parçaya bölün

Bu üç hamurdan da 17şer dilim hamur kesin

Bu hamurları da üzerine nişasta serperek tatlı tabağı büyüklüğünde açın

3 tane 17 kat baklava hamurunu açıp üstüste koyun

Üçünü de tekrar tepsi büyüklüğünde açın.

İlk 17 katlı hamuru yağladığımız tepsiye yerleştirin

Üzerine öğüttüğümüz cevizin yarısını serpin

İkinci 17 katlı hamuru da üzerine yerleştirin. 

Kalan cevizi üzerine serpin.

Son parça 17 katlı hamuru da parçalanmamış tarafı üste gelecek şekilde yerleştirin

Kenarlarını bıçak yardımıyla, dikkatli bir şekilde içeri doğru itin

Baklavayı dilimleyin. Üzerine eritilmiş olan tereyağını gezdirerek dökün

5 dakika yağını çekmesi için bekleyin

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiririn 

20 dakika sonra fırının derecesini 190a çıkarın 

Nar gibi kızarana kadar pişirin

Şerbet malzemelerini kaynatıp ve soğutun.

Soğumuş şerbeti sıcak baklavaya dökün ve şerbetini çekince servis edin


baklava haberleri tarif haberleri

İlgili Haberler

Eskişehirli ustadan çiğbörek tarifi: 20 yıldır aynı yöntem ile yapıyor

Eskişehirli ustadan çiğbörek tarifi: 20 yıldır aynı yöntem ile yapıyor
26 yıllık ustadan Adıyaman usulü çiğ köfte tarifi: Püf noktalarıyla tam kıvamında...

26 yıllık ustadan Adıyaman usulü çiğ köfte tarifi: Püf noktalarıyla tam kıvamında...
20 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor... Günde 1000 tane satıyor!

20 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor... Günde 1000 tane satıyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Düzenli parasetamol kullananlara acil uyarı: 'Ciddi sağlık riskleri doğurabilir...'

Düzenli parasetamol kullananlara acil uyarı: 'Ciddi sağlık riskleri doğurabilir...'
İzmir’de korkunç cinayet: Eşini iş görüşmesi çıkışında bıçaklayarak öldürdü!

İzmir’de korkunç cinayet: Eşini iş görüşmesi çıkışında bıçaklayarak öldürdü!
Yalova'nın saklı kenti: Çınarcık

Yalova'nın saklı kenti: Çınarcık
Nuri Bilge Ceylan’ın sinema hayatına etki eden 7 film

Nuri Bilge Ceylan’ın sinema hayatına etki eden 7 film
6 bin 500 dönüme ekildi! Hasat başlıyor: Aydın'ın sembol ürünü...

6 bin 500 dönüme ekildi! Hasat başlıyor: Aydın'ın sembol ürünü...
Çıkan tartışmada arkadaşını bıçakladı

Çıkan tartışmada arkadaşını bıçakladı
Derbi öncesi Beşiktaş'a 2 kötü haber!

Derbi öncesi Beşiktaş'a 2 kötü haber!
Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Başak burcu yorumu