Saniye Yılmaz kimdir? Saniye Yılmaz öldü mü?
Motosiklet videoları ile tanınan fenomen Saniye Yılmaz'ın trafik kazası geçirmesinin ardından yurttaşlar fenomenin yaşamını araştırmaya başladı. Peki, Saniye Yılmaz kimdir? Saniye Yılmaz öldü mü?
Trafik kazası geçiren fenomen Saniye Yılmaz'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Saniye Yılmaz kimdir? Saniye Yılmaz öldü mü? İşte ayrıntılar...
SANİYE YILMAZ KİMDİR?
Saniye Yılmaz sosyal medya hesabında paylaştığı motosiklet videoları ile tanındı.
SANİYE YILMAZ NEDEN ÖLDÜ?
Saniye Yılmaz geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: #trafik kazası #Trafik #kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e sert sözler!
- Lisede dehşet: 2 kişiyi vurdu
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- 'Çok yakın zamanda...'
- Emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak?
- Beni cezalandıran hâkim ‘tanıdık’ çıktı
- Erdoğan gerçeği bu kez partisinden dinledi!
- 'Çok sayıda AKP’linin bu Londra merakı nedir?'
- Özel'den 'diploma' ve 'Özgür Çelik' çıkışı
- Önce Selçuk Bayraktar şimdi de Güler Sabancı...