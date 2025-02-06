Şanlıurfa'da yaklaşık 45 milyon ağaçta yetişiyor: Dünyada fenomen olmuştu! Fiyatı 180 liraya çakıldı

Yayınlanma: 06.02.2025 - 13:51

Güncelleme: 06.02.2025 - 13:51

Şanlıurfa Fıstık Üreticileri Birliği'nin yeni başkanı Faruk Akbaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Şanlıurfa'da resmi rakamlara göre kayıtlı olarak 20 bin 455 fıstık üreticisi bulunduğunu söyledi. İl genelinde meyve veren ağaç sayısının 24 milyon 877 bin olduğunu belirten Akbaş, ağaç başına verimin ise 7,22 kilogram olarak gerçekleştiğini anlattı. Meyve vermeyenlerle birlikte Şanlıurfa'da yaklaşık 45 milyon fıstık ağacı bulunduğunu vurgulayan Akbaş, şöyle konuştu:

"Bu yıl resmi rekoltemiz yaklaşık 180 bin ton oldu. Türkiye üretiminin önemli bölümünü biz karşılıyoruz. 2023'te fıstığı kilosu 350 liradan sattık. Son bir yılda tarımsal girdi fiyatları çok arttı. Biz bu rakamın üzerinde satmayı beklerken fiyatlar 170-180 liraya çakıldı. Hasat ile fiyatlar aniden 180 liranın altına geriledi. Üreticinin beklemediği bir durumdu. Dubai çikolatası fırtınası ile 280 liraya çıktı. Bu fırtına çıkmasaydı fıstık üreticileri çok mağdur olmuştuk. Benzer fırtınalara ihtiyacımız var. Katma değer oluşturulmalı ve yeni alanlar açılmalı. Aksi halde önümüzdeki yıllarda meyve veren ağaçların artmasıyla bu sıkıntı daha fazla olacak."

Şu anda Şanlıurfa'da fıstığın üreticinin elinden kilosu 280 liradan çıktığını anlatan Akbaş, şunları söyledi:

"En büyük sıkıtımız bu işin hamallığını yapıyoruz. Türkiye'deki fıstığın önemli bölümünü üretmemize rağmen piyasada söz sahibi değiliz. Fıstık üreticilerimiz Antep'teki üç spekülatörün vicdanına terk edilmiş durumda. Fıstık baronları fıstık depoluyor. İstedikleri zaman fiyatı artırıyor, istedikleri zaman düşürüyor. Bu dalgalanmada üretici elindekinden oluyor, zarar ediyor. Bu konuda çalışmalara başladık. Üreticilerimizi bu baronların eline bırakmayacağız, bu konunun takipçisi olacağız."