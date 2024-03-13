Şanlıurfa’nın tescilli lezzeti toprakla buluştu: Minik eller tarafından ekildi!

Şanlıurfa’nın tescilli ürünlerinden biri olan “Keten Köyneği Fıstığı” minik öğrencilerin elleriyle toprakla buluştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 14:08
Şanlıurfa’nın tescilli lezzeti toprakla buluştu: Minik eller tarafından ekildi!
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Şanlıurfa Tatlıses İlköğretim Okulu öğrencileri, Öğretmenlerinin gözetiminde Şanlıurfa Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitim Merkezine (ŞATEM) giderek fıstık tohumu ekip toprağa can suyunu verdi. Proje ile Yeşil bir doğa ve sürdürülebilir bir ekosistem için küçük yaşlardan itibaren toprak ve bitki sevgisinin aşılanmasının amaçlandığı etkinlikte çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da öğrenmenin keyfini yaşadı.

Okullarda verilen eğitim-öğretim programlarında öğrencilere sunulan akademik bilgi ve becerilerin yanında çevre ve tarımdan bihaber büyümelerinin önüne geçmek amacıyla harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, öğrencilere toprak ve tohumun önemini anlatarak sera içerisinde fıstık tohumu ekimi uygulamalı olarak gösterildi.

ŞATEM’de organik tarım eğitimi alan öğrenciler, toprağın içerisindeki madde ve minareleri de animasyon film izleyerek öğrendiler. Öğretmenleri ile birlikte ellerine çapaları alarak, toprakla temas etti. Fıstık tohumunu toprakla buluşturan minikler, fıstığın yetişmesi için gereken tüm aşamalarını da bizzat tecrübe etti. Büyük bir dikkat ve özveriyle kendilerine gösterilenleri birer birer uygulayan öğrencilerin yaşadıkları mutluluk ise görülmeye değerdi.



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