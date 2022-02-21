Bursa'da ekmeğe zam: Destek olmasa 4 liradan satmak zorunda kalırız
Bursa Fırıncılar Odası, "artan maliyetlere daha fazla esnafın dayanamadığını" belirterek 2,5 TL olan 200 gram ekmeğin 3 liradan satılacağını açıkladı.
Bursa Fırıncılar Odası, 200 gram ekmeğin 3 liradan satılacağını açıkladı. Kararı ay önce aldıklarını ancak fiyatlara yansıtmadıklarını belirten Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu "Artan maliyetler sebebiyle bizler de fazla dayanamadık. 2,5 liradan satılan 200 gram ekmeği, 3 lira olarak açıklamak zorunda kaldık" dedi.
Çırakoğlu, "Bugün itibariyle herkes uygulamaya başladı. Tabi ki serbest piyasada halkımız istediği fiyata ekmek bulması mümkün. Mahalle fırınları verdiği hizmet, kaliteli ve protein değeri yüksek ekmeği 3 liranın üzerinde de satabiliyor. Şu anda devletin fırıncılara vermiş olduğu destek olmasa, biz bu fiyatlara da ekmek satamayız. En az bir ekmeği 4 liradan satmak zorunda kalırız" diye ekledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirâklerinden BESAŞ ise 400 gram ekmeği 2 lira 75 kuruştan satıyor.
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