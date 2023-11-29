Sarıgöl'de bir yandan hasat bir yandan budama: Dalında en az bin 500 ton ürün var...

Yayınlanma: 29.11.2023 - 17:56

Güncelleme: 29.11.2023 - 17:56

Sarıgöl ilçesine bağlı Bahadırlar Mahallesi Boğazçiftliği Mevkiinde bir yandan Çekirdeksiz Sultaniye Üzümü hasadı yapılırken, diğer yandan da üzüm hasadı tamamlanan bağlarda budama çalışmaları başlatıldı.

Topraklarının verimli olduğunu belirten Bahadırlar Mahallesinden Yücel Keşkekoğlu, "Çevremizde üzüm hasadı devam ediyor. Bizim ovamızın toprakları verimli ve son sistem bağcılık ile uğraşmaktayız. Şuan Çekirdeksiz Sultaniye Üzümün bağda kilosu 35-40 liradan satılmakta. Bu seviyeye gelmesi için de bakımları ve salkımların temizlikleri de titizlikle yapıyoruz. Hava ve toprak şartları ile birlikte bilinçli yapılan tarım sayesinde bu bölgelerde kaliteli üzümlerin yetişmesini sağlıyor. Bu sayede yurt içi ve dışına dalında taze üzüm sevkiyatına devam ediyoruz." dedi.

"DALINDA EN AZ BİN 500 TON ÜZÜM VAR"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise şunları söyledi: "Sarıgöl ve çevresinde şuan sultaniye üzüm dalında 35-40 liradan satılıyor. Ben de kendi üzümümün kilosunu 36 liradan sattım. 40 liradan üzüm satan üreticimiz de var. Bağlarda örtü altında tahminimize göre en az bin, bin 500 ton üzüm dalında kesilmeyi bekliyor. Üzümlerimiz yaş olarak yurt içinde ve ihraç edilerek dünyanın dört bir yanında tüketilmeye devam ediyor. Sarıgöl'den en büyük ihracat ise Rusya'ya yapılmakta."