Oyuncu Sarp Apak'ı kızdıran video: 'Simülasyon iyice kasmaya başladı...'

13 Ağustos 2021 Cuma, 16:54

YouTube ve Instagram için çektiği absürt videolarla tanınan sosyal medya fenomeni Kaan Özdil, son videosuna gelen eleştirilerle gündemde.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaşanan sel felaketi ve Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları sonrası yurttaşlara çay fırlatması gündeme oturmuştu. Özdil de, bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşımı yaptı.

Karadenizli yurttaşları konu edinen video, sosyal medyayı ikiye böldü. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Özdil'in bu paylaşımına tepki gösterdi.

'SİMÜLASYON KASMAYA BAŞLADI'

Videoya yönelik eleştiriler sürerken, bir tepki de oyuncu Sarp Apak'tan geldi. Apak, söz konusu videonun altına, "Simülasyon iyice kasmaya başladı, yama gelmesi lazım" yorumunu yaptı.