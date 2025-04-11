Şarkıcı Berdan Mardini evlendi

Yayınlanma: 11.04.2025 - 10:52

Güncelleme: 11.04.2025 - 10:52

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, uzun süredir birlikte olduğu Dilara Talay ile dünyaevine girdi. Fatoş Yelliler ile olaylı bir şekilde boşandıktan sonra, Mardini sessiz sedasız bir şekilde evlendi. Çift, 2 yıldır birlikte oldukları Dilara Talay ile nikahlarını Başakşehir’de kıydı.

BAŞAKŞEHİR'DE SADE TÖREN

Berdan Mardini ve Dilara Talay’ın nikahı, Başakşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melik tarafından kıyıldı.

Magazin Kuryesi’nin haberine göre, 46 yaşındaki ünlü şarkıcı, sade bir tören istediklerini belirterek, "Millet Paris, Roma ve Atina’da evlenir, biz de Başakşehir’i seçtik. Başakşehir’de yurtdışı sayılır" ifadelerini kullandı.

Dilara Talay, evlenmesinin ardından sosyal medya hesabında soyadını "Mardini" olarak değiştirdi.