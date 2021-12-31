Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Ceylan'ın babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirmişti. Ahmet Avcı’nın cenazesi bugün Büyükçekmece’de kılınan namazın ardından defnedildi.
Söylediği türkülerle tanınan ünlü şarkıcı Ceylan Avcı’nın babası Ahmet Avcı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.
Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üzüntüsünü "Canımızı, babamızı kaybettik, başımız sağ olsun" sözleriyle dile getirdi.
Ahmet Avcı, Büyükçekmece Kuba Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına şarkıcı Ceylan, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Ceylan, babasının tabutu başında uzun süre ağladı.
Kılınan namazın ardından Ahmet Avcı’nın cenazesi Büyükçekmece Tüyap Mezarlığına defnedildi.
İKİ YIL ÖNCE DE YEĞENİNİ KAYBETMİŞTİ
Öte yandan Ceylan, 2019 yılında da yeğeni Nazlıcan Arkan'ı kaybetmişti. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Arkan, tedavisi sürerken hastanede yaşamını yitirmişti.
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