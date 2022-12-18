Şarkıcı Doğuş ölümden döndü!

Yeni şarkısı 'Son Perde'nin klip çekimi için Antalya'da bulunan Doğuş, feci kazadan son anda kurtuldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 14:19
Şarkıcı Doğuş ölümden döndü!
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Gamsız şarkısıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Doğuş klip çekimi sırasında kaza geçirdi.

'Son Perde' şarkısının klip çekimleri için Antalya sahiline giden ünlü isim teknede olduğu sırada çekim ekibine ait jet-ski tekneye çarptı. 

Jet-ski çarptıktan sonra denize düşen şarkıcının yardımına set ekibi koştu.

Büyük bir şaşkınlık yaşayan Doğuş fecikazadan son anda kurtuldu.

Çekimlere sahilde devam edilirken ünlü şarkıcı, "İstenmeyen bir durum. Klip çekimlerinde başımıza istemeden birçok şey gelebiliyor bazen. Bu da onlardan biri oldu" dedi.a


şarkıcı Doğuş

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