Şarkıcı Ed Sheeran koronavirüse yakalandı

25 Ekim 2021 Pazartesi, 10:26

Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran, koronavirüse testinin pozitif çıktığını Instagram hesabından açıkladı.

30 yaşındaki şarkıcı, bir süre yüz yüze görüşme planlarının hiçbirine katılamayacağını hatırlatarak "Online bir şekilde olabildiğince röportaj ve performans gerçekleştirmeye çalışacağım" dedi.

Sheeran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hey millet, ne yazık ki Covid-19 testimin pozitif test ettiğimi söylemek için yazıyorum, bu yüzden şimdi kendimi hükümet yönergelerine uyarak izole ediyorum. Bu, şu anda herhangi bir yüz yüze durumda bulunamayacağım anlamına geliyor, bu yüzden planladığım röportajları/performansları evimden yapabileceğim kadar yapacağım. Hayal kırıklığına uğrattığım herkesten özür dilerim. Herkes güvende olsun."



Sheeran’ın pozitif test sonucu dördüncü stüdyo albümünün çıkışından birkaç gün önce geldi. İngiliz müzisyenin birkaç gün içinde “=” (Equals) isimli yeni albümünü çıkarması bekleniyor.

Sheeran’ın ayrıca 6 Kasım’da aktör Kieran Culkin ile birlikte “Saturday Night Live” programında yer alması planlanıyordu. Ancak şu anda programın iptal edilip edilmeyeceği ya da Sheeran’ın sanal olarak görünüp görünmeyeceği henüz belli değil.

