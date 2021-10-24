Ali Şen'in gelini Aslı Şen'den şarkıcı Linet'e sert tepki: "Adabımuaşeretten bihaber"
Eski Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlarından Ali Şen'in gelini Aslı Şen, dinlemeye gittiği Linet'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Şen, yaptığı paylaşımda Linet'in üzerine kırmızı çarpı attı. Masalarının en önde olmasına rağmen, ünlü şarkıcının bir kez bile kendilerine selam vermemesine tepki gösteren Aslı Şen arkadaşlarıyla mekanı terk etti.
Şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Linet'i dinlemeye gidenler arasında Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanlığını yapmış olan Ali Şen’in gelini Aslı Şen ve onun arkadaşları da vardı.
Şen, ilerleyen dakikalarda Linet'in sahnedeki tavırlarını eleştirerek, ünlü şarkıcıya sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi.
Linet'in videosunu paylaşıp üzerine çarpı atan Şen, “Seyretmiş olduğunuz sanatçı adabımuaşeretten bihaber bir sanatçı. Neden star olamadığını bu akşam anladık. Özellikle kadın kadına gidecekseniz zaten gitmeyin!" dedi.
AÇIKLAMA YAPTI
Aslı Şen, bir sonraki paylaşımında da şu ifadelere yer verdi:
"Yıllardır canlı müzik mekânlarında birçok sanatçıyı dinlemeye giderim. Genelde de masam en öndedir. Adabımuaşeret gereği sanatçı, özellikle ön masalara (ki bence tüm salona demeli) gözünün ucuyla da olsa saygıdan bir selam verir.
Dün gece sanatçımız 6 kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. 2 sene önce Bodrum People'da da yapmıştı, herhalde ben yanlış anladım demiştim.
Dün gece de aynı şey olunca anladım ki hanımefendinin tarzından. Sesine bayılmama rağmen, sahnesi ve özellikle kadınlara olan tavrı sebebiyle masamızı erkenden terk ettik. Biraz Tarkan'ı, Ebru Gündeş'i, Kenan Doğulu'yu, Zülfü Livaneli'yi, Sezen Aksu'yu izlemesini öneririm. Starlık sadece ses ile olmuyor maalesef."
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