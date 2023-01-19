Şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı İstanbul'da toprağa verildi

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 17:53

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 18:04

6 aydır Tokat cezaevinde tutuklu bulunan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Cengiz Karlı (57) için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine şarkıcılar Alişan, Yeliz, Ferman Toprak, Cengiz Kurtoğlu, Bülent Serttaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Elif Karlı 30 yıllık eşini gözyaşlarıyla uğurladı. Cengiz Karlı, kılınan ikindi namazının ardından Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Cenaye katılanlardan Şarkıcı Alişan, "Çok sevdiğim bir ağabeyimdi. İlk sahnemi Cengiz ağabeyin mekanında yapmıştım. O günden beri Elif ablam gibi" dedi. Şarkıcı Yeliz ise "Dünya bir meleğini kaybetti. Hiç ona yakışmayan bir yerde ölümü tattı" diye konuştu.

Cengiz Kurtoğlu da "Ailece çok yakındık. Geride kalanlara sabır diliyorum, başımız sağ olsun" dedi.