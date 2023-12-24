Şarkıcı Emir Can İğrek'ten, tekne kazasında kaybettiği arkadaşına büyük vefa

Yayınlanma: 24.12.2023 - 11:25

Güncelleme: 24.12.2023 - 11:25

Şarkıcı Emir Can İğrek, 5 yıl önce İstanbul'da fiber teknenin batması sonucu hayatını kaybeden yakın arkadaşı müzisyen Onur Can Özcan'ın adını yaşatmak için Van'ın Gürpınar ilçesindeki okula kütüphane kurdu.

İğrek, Şile'de 3 Haziran 2018'de teknenin batması sonucu 21 yaşında ölen Özcan'ın kırsaldaki bir okula kütüphane kurma hayalini gerçekleştirmeye karar verdi.

Bunun için köy okullarına yardım yapan gönüllülerden destek isteyen İğrek, kütüphanesi olmayan Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Köyü İlkokulu Müdürü Meryem Elek ile iletişime geçerek, arkadaşının adına okula bir kütüphane kurma talebini iletti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinleri aldıktan sonra çalışma başlatan İğrek, genç müzisyen için okulun kullanılmayan bölümünü "Onur Can Özcan Kütüphanesi"ne dönüştürdü.

İçine raflar, oyun grupları, çalışma masası ve etkinlik alanı kurulan kütüphaneye, Dünyayı İyilik Kurtaracak Topluluğu'nca rengarenk resimler çizildi, getirilen kitaplar yerleştirildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla okuldaki öğrenciler, zeka oyunları oynayıp, kitap okuyacakları ortama kavuştu.

"GÖNLÜMÜZ HEP BURADA OLACAK"

Kütüphanenin açılışını çocuklar ve velileriyle gerçekleştiren şarkıcı İğrek, yaklaşık 2 ay süren çalışmayla her yaştan çocuğun yararlanabileceği bir kütüphane kurduklarını söyledi.

Arkadaşının anısını burada yaşatacaklarını anlatan İğrek, "Bugün çok değişik duygular içindeyim. Ne yapacağımı bilemiyorum. İlk kez böyle güzel bir etkinliğin içindeyim. Çok heyecanlandım. Bizim için de öğrenciler için de çok anlamlı. Yolaşan köyü artık bizim hikayenin bir parçası. Onur Can'ın ismi artık burada yaşayacak. Gönlümüz hep burada olacak" dedi.