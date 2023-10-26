Şarkıcı Emirkan ve eşi saldırıya uğradı!
Başarılı şarkıcı Emirkan ile eşi, çocuklarını bırakmak için gittiği okulda araç park etme yüzünden tdarbedildi. Arbedede düşerek omzu kırılan şarkıcı ameliyat oldu.
Şarkıcı Emirkan, önceki gün çocuğunu bırakmak için gittiği okul yolunda tanımadığı kişiler tarafından darbedildi. Sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan şarkıcının omzu kırıldı.
Yaşanan korkunç olayın ardından Emirkan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sanatçımız Emirkan okul çıkışı oğlunu almaya gittiğinde aracını park ettiği mülkün kadın eşi tarafından önce sözlü tacize sonrasında özel koruması tarafından tahrik ve hakaretle başlayan arbede sonucu düşüp omzunu kırmıştır. Ameliyata alınacaktır. Hukuki haklarımızı avukatlarımızla takipçisi olacağız" denildi.
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