Şarkıcı Hatice'den Erdoğan'a memur maaşı yanıtı

Şarkıcı Hatice, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur maaşı açıklamasının ardından "20 bin değil 50 bin de yapsanız bu pahalılığa maalesef kurtarmaz" yorumunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 10:59
Şarkıcı Hatice'den Erdoğan'a memur maaşı yanıtı
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14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Hatice yeni paylaşımıyla gündeme geldi.

Hatice AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime az bir süre kala temmuz ayında yapılacak düzenlemeyle en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını açıklamasının ardından bir yorum yaptı.

Instagram hesabından yorum yapan Hatice, "Ah şu maaşlar fazla değil 10 yıl önce olsaydı olmayanın da evi olurdu cumhurbaşkanım. 20 bin değil 50 bin de yapsanız bu pahalılığa maalesef kurtarmaz" ifadelerini kullandı. 


Recep Tayyip Erdoğan AKP Hatice

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