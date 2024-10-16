Şarkıcı Karsu'dan müjdeli haber: Sosyal medyadan duyurdu

Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:48

Güncelleme: 16.10.2024 - 15:49

Şarkıcı Karsu Dönmez, uzun süredir birliktelik yaşadığı Mike Schrama ile geçtiğimiz temmuz ayında evlenmişti. Sevilen isimden müjdeli haber geldi.

Aylardır düğününe hazırlanan Karsu, Las Vegas'ta bekarlığa veda partisi yapmıştı. Temmuz ayında da nikah masasına oturan ünlü ismin düğünü ve gelinlik tercihleri gündem olmuştu.

Aylar sonra ise ünlü şarkıcı hamile olduğunu Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek!" notuyla duyurdu. Hamilelik pozlarını paylaşan Karsu'ya tebrik mesajı yağdı.