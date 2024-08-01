Ünlü şarkıcı Karsu Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile evlendi!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 12:13

Güncelleme: 01.08.2024 - 12:13

Büyüleyici sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Karsu, geçtiğimiz yıllarda evlilik teklifi aldığı Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile bugün nikah masasına oturdu. Rüya gibi düğünde iki gelinlik giyen Karsu, evlenirken Türk adetlerini doyasıya yaşatması da takdir topladı.







Ünlü şarkıcı, Türk âdet ve geleneklerine göre, davullu zurnalı bir düğün yaptı.

Eşini gelinlikle gören Mike Schrama, duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.

Büyük heyecan yaşayan Karsu Dönmez, açık havada gerçekleşen törenden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Karsu Dönmez, daha önce bekarlığa veda partisi ve ayrıca kına gecesi organize etmişti.







