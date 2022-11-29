Şarkıcı Sıla'nın babası, son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun hayatını kaybeden babası Şükrü Gençoğlu (73), toprağa verildi.
Şarkıcı Sıla Gencoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği beyin kanamasının ardından dün tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
Şükrü Gençoğlu'nun ikindi vakti Alsancak Hocazade Camii'ndeki cenazesine, kızı Sıla Gençoğlu, eşi Ömür Gençoğlu ve sevenlerinin yanı sıra şarkıcının oyuncu erkek arkadaşı İlker Kaleli katıldı.
Sıla, cenazede taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Şükrü Gençoğlu'nun cenazesi, Urla İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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