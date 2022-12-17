Şarkıcı Simge Sağın, konserine 15 dakika kala apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, İstanbul'da vereceği konsere 15 dakika kala rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından hasta yatağında çektirdiği fotoğrafı paylaşarak konserin iptal olduğunu söyleyen Sağın, "Gerçekten iyi değilim, özür dilerim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2022 Cumartesi, 09:33
Şarkıcı Simge Sağın, konserine 15 dakika kala apar topar hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Son dönemde çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın, İstanbul'da vereceği konserini 15 dakika kala rahatsızlığından dolayı iptal etmek zorunda kaldı. 

Hastanelik olan şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak takipçilerine seslendi.

"GERÇEKTEN İYİ DEĞİLİM"

Konser öncesi hastaneye kaldırılan Sağın, Instagram'dan hasta yatağından video yayımladı.

Sağın, "Bu akşam Vadistanbul Jolly Joker konserime çıkmama son 15 dakika kala inanılmaz bir mide bulantısı oldu. İstifra etmeye başladım. Şu an hastanedeyim. Gerçekten iyi değilim. Beni bilenler bile ne olursun sahneye mutlaka çıkarım. 6 Ocak'ta görüşmek üzere... Hepinizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.


Simge Sağın şarkıcı Hastane

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler