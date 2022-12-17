Şarkıcı Simge Sağın, konserine 15 dakika kala apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, İstanbul'da vereceği konsere 15 dakika kala rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından hasta yatağında çektirdiği fotoğrafı paylaşarak konserin iptal olduğunu söyleyen Sağın, "Gerçekten iyi değilim, özür dilerim" dedi.
Son dönemde çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın, İstanbul'da vereceği konserini 15 dakika kala rahatsızlığından dolayı iptal etmek zorunda kaldı.
Hastanelik olan şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak takipçilerine seslendi.
"GERÇEKTEN İYİ DEĞİLİM"
Konser öncesi hastaneye kaldırılan Sağın, Instagram'dan hasta yatağından video yayımladı.
Sağın, "Bu akşam Vadistanbul Jolly Joker konserime çıkmama son 15 dakika kala inanılmaz bir mide bulantısı oldu. İstifra etmeye başladım. Şu an hastanedeyim. Gerçekten iyi değilim. Beni bilenler bile ne olursun sahneye mutlaka çıkarım. 6 Ocak'ta görüşmek üzere... Hepinizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yaptığı ucuz kahramanlık...'
- YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması
- Saraçhane'de 'çArşı' pankartı açıldı! Açıklama geldi
- Soylu'ya sert yanıt!
- Metrocity AVM'de yangın paniği!
- Süleyman Soylu’ya zehir zemberek sözler
- Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü!
- İmamoğlu afişi asan CHP’li başkana gözaltı!
- Haberimize erişim engeli
- 'Uçakta Erdoğan'a İmamoğlu kararı sorulmuş...'