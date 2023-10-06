Şarkıcı Yusuf Güney'den kira açıklaması: 'İngiltere'ye dönüyorum'

Yayınlanma: 06.10.2023 - 14:19

Güncelleme: 06.10.2023 - 14:19

Geçtiğimiz yıllarda "Astral seyahatle uzaya gittim" açıklamasıyla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, 2. Sayfa programına katıldı.

Canlı yayında "Şu anda oturduğum evde benden önce oturan kişi 6 bin TL'ye oturuyormuş. Ben 14 bin TL'ye tuttum. Şimdi 20 bin TL'ye yakın bir kira ödüyorum. 1 buçuk yıl içerisinde oldu bu zam. Ev sahibi 'Çık evimden. 50 bin TL benim evimin değeri' diyor" diyen Güney, isyan etti.

Ünlü isim, "Zaten şöyle bir karar aldım. İngiltere'ye dönüyorum. Kesin dönüş yapıyorum. Konserler için geri gelir sonra tekrar dönerim" diyerek ülkeyi terk edeceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANIMIZI DESTEKLEDİĞİM İÇİN MÜZİK PİYASASINDAN DIŞLANDIM"

Yusuf Güney, daha önce yaptığı açıklamalarda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediği için bir kesim tarafından dışlandığını öne sürmüştü.

Güney, "Devlete bağlı olmak, ülke bekasını düşünmek bazılarını rahatsız ediyor. Öyle yalan şeyler yazıyorlar ki; AK Partili belediyelere iş yaptığımdan tutun da milyon TL'ler kazandığıma kadar... Şunu da söyleyeyim yeri gelmişken para kazanmadım tam aksine para kaybettim. Devletçi olduğum ve Cumhurbaşkanımızı desteklediğim için müzik piyasasından çoğu kapı açılmadı. Birkaç yapımcı dışında çoğunluk muhalif. 'Biz demokratız' diyorlar ama benim gibi olanları dışlıyorlar." diye konuşmuştu.

"İNGİLİZ PASAPORTUNU REDDETTİM" DEMİŞTİ

"Ailemin çoğu İngiliz pasaportu taşırken ben kabul etmedim" ifadelerini kullanan Güney, bunun nedenini ise şöyle açıklamıştı:

"T.C. vatandaşı olmak ve ülkemin pasaportunu taşımak benim için gurur. Ailemin çoğu İngiliz pasaportu taşırken ben kabul etmedim. Milli duygularım her şeyin önünde gelir. Menfaatsiz ve çıkarsız ülkemi seviyorum."