Sarp Akkaya kim, kaç yaşında, nereli? Kalpazan dizisinin Tarık'ı Sarp Akkaya'nın yaşamı...

Yayınlanma: 16.10.2024 - 18:05

Güncelleme: 16.10.2024 - 18:05

Suskunlar, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde yer alan Sarp Akkaya, Kalpazan dizisinin kadrosunda yer alacak. Sarp Akkaya'nın yaşamı merak ediliyor. Peki, Sarp Akkaya kim, kaç yaşında, nereli? İşte, Kalpazan dizisinin Tarık'ı Sarp Akkaya'nın yaşamı...

SARP AKKAYA KİMDİR?

Sarp Akkaya 13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu.

İlk kez Bizim Aile dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Sarp Akkaya, 2001 yılında MSÜ Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olup Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu'nun "Kaos" ve "Sonra", ardından Alchera Tiyatro Topluluğu'nun "6. Gün" ve "Devenin Hörgücü Yamuk Olur" isimli tiyatro oyunlarında oynadı.

Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle tanındı, ondan sonra Ezel adlı dizide canlandırdığı Tevfik karakteri ile büyük çıkış yakaladı. Suskunlar adlı dizide Murat Yıldırım ile başrolleri paylaştı ve bu dizide Sarı karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Atmaca karakterini canlandırdı. 2015 yılında atv'de yayımlanan Racon: Ailem İçin adlı dizide oynadı ve başrolü Mehmet Aslantuğ ile paylaştı.

SARP AKKAYA'NIN İKİZİ KİM?

Sarp Akkaya, oyuncu Esra Akkaya'nın kardeşidir. Ayrıca ikizi olan Kaya Akkaya da kendisi gibi oyuncudur. Aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

SARP AKKAYA HANGİ TİYATRO OUYNLARINDA OYNADI?

Markalı Hava

Albay Kuş

Devenin Hörgücü Yamuk Olur

SARP AKKAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kalpazan - 2024-

Kopuk - 2024 (Esat Avkıran)

Maviye Sürgün - 2023 (Minotor)

Sıfırıncı Gün - 2022-2023 (Fatih)

Evlilik Hakkında Her Şey - 2021-2022 (Sergen Günay)

Saygı - 2021 (Selim Hacıoğlu)

Ayak İşleri - 2021 (Burhan)

Çukur - 2021 (Şahram)

Ferhat ile Şirin - 2019 (Cemal)

Kurşun - 2019 (Aydın Kara)

Söz - 2018-2019 (Dragan Ratkoviç)

Paramparça - 2016-2017

Evli ve Öfkeli - 2015-2016 (Murat)

Racon: Ailem İçin - 2015 (Recep Güldağ)

Muhteşem Yüzyıl - 2013-2014 (Atmaca)

Şubat - 2013 (Lodos)

Suskunlar - 2012 (Sarı)

Mavi Kelebekler - 2011

Ezel - 2009-2011 (Tevfik Zaim)

Gece Gündüz - 2008

Sürgün Hayatlar - 2008

Beni Unutma - 2008

Şöhret Okulu - 2007

Ertelenmiş Hayatlar - 2007

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007 (Servet)

Nefes Nefese - 2005

Ah Be İstanbul - 2004

Bizim Aile - 1996

SARP AKKAYA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Takan Takana - Yakında

Atatürk - 2023 (Enver Paşa)

Sen Ben Lenin - 2021

Beni Çok Sev - 2021

7. Koğuştaki Mucize - 2019

Kaybedenler Kulübü Yolda - 2018

Kötü Çocuk - 2017

Martıların Efendisi - 2017

Eksik - 2015

El Yazısı - 2012

Labirent - 2011

Firar - 2011

Kurtlar Vadisi Irak - 2006