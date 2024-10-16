Sarp Akkaya kim, kaç yaşında, nereli? Kalpazan dizisinin Tarık'ı Sarp Akkaya'nın yaşamı...
Sarp Akkaya'nın yaşamı merak ediliyor. Kalpazan dizisinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı gibi isimlerle kadroda yer alacak olan Sarp Akkaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Sarp Akkaya kim, kaç yaşında, nereli? Kalpazan dizisinin Tarık'ı Sarp Akkaya'nın yaşamı...
Suskunlar, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde yer alan Sarp Akkaya, Kalpazan dizisinin kadrosunda yer alacak. Sarp Akkaya'nın yaşamı merak ediliyor. Peki, Sarp Akkaya kim, kaç yaşında, nereli? İşte, Kalpazan dizisinin Tarık'ı Sarp Akkaya'nın yaşamı...
SARP AKKAYA KİMDİR?
Sarp Akkaya 13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu.
İlk kez Bizim Aile dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Sarp Akkaya, 2001 yılında MSÜ Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olup Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu'nun "Kaos" ve "Sonra", ardından Alchera Tiyatro Topluluğu'nun "6. Gün" ve "Devenin Hörgücü Yamuk Olur" isimli tiyatro oyunlarında oynadı.
Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle tanındı, ondan sonra Ezel adlı dizide canlandırdığı Tevfik karakteri ile büyük çıkış yakaladı. Suskunlar adlı dizide Murat Yıldırım ile başrolleri paylaştı ve bu dizide Sarı karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Atmaca karakterini canlandırdı. 2015 yılında atv'de yayımlanan Racon: Ailem İçin adlı dizide oynadı ve başrolü Mehmet Aslantuğ ile paylaştı.
SARP AKKAYA'NIN İKİZİ KİM?
Sarp Akkaya, oyuncu Esra Akkaya'nın kardeşidir. Ayrıca ikizi olan Kaya Akkaya da kendisi gibi oyuncudur. Aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.
SARP AKKAYA HANGİ TİYATRO OUYNLARINDA OYNADI?
Markalı Hava
Albay Kuş
Devenin Hörgücü Yamuk Olur
SARP AKKAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Kalpazan - 2024-
Kopuk - 2024 (Esat Avkıran)
Maviye Sürgün - 2023 (Minotor)
Sıfırıncı Gün - 2022-2023 (Fatih)
Evlilik Hakkında Her Şey - 2021-2022 (Sergen Günay)
Saygı - 2021 (Selim Hacıoğlu)
Ayak İşleri - 2021 (Burhan)
Çukur - 2021 (Şahram)
Ferhat ile Şirin - 2019 (Cemal)
Kurşun - 2019 (Aydın Kara)
Söz - 2018-2019 (Dragan Ratkoviç)
Paramparça - 2016-2017
Evli ve Öfkeli - 2015-2016 (Murat)
Racon: Ailem İçin - 2015 (Recep Güldağ)
Muhteşem Yüzyıl - 2013-2014 (Atmaca)
Şubat - 2013 (Lodos)
Suskunlar - 2012 (Sarı)
Mavi Kelebekler - 2011
Ezel - 2009-2011 (Tevfik Zaim)
Gece Gündüz - 2008
Sürgün Hayatlar - 2008
Beni Unutma - 2008
Şöhret Okulu - 2007
Ertelenmiş Hayatlar - 2007
Kurtlar Vadisi Pusu - 2007 (Servet)
Nefes Nefese - 2005
Ah Be İstanbul - 2004
Bizim Aile - 1996
SARP AKKAYA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Takan Takana - Yakında
Atatürk - 2023 (Enver Paşa)
Sen Ben Lenin - 2021
Beni Çok Sev - 2021
7. Koğuştaki Mucize - 2019
Kaybedenler Kulübü Yolda - 2018
Kötü Çocuk - 2017
Martıların Efendisi - 2017
Eksik - 2015
El Yazısı - 2012
Labirent - 2011
Firar - 2011
Kurtlar Vadisi Irak - 2006
En Çok Okunan Haberler
-
- Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem!
- Peki, Öcalan ne diyor?
- Köfteci Yusuf skandalı o bakanı koltuğundan edebilir
- Survivor yarışmacısı hayatını kaybetti!
- Rojin Kabaiş'in cesedi nasıl bulundu?
- Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu belli oldu
- Gözlerindeki 'ışıltı' söndü: 7 şubesini kapattı
- 'Bir gece hesabınız boşaltılmasın'
- Küçük ortak boşa düştü
- Milyonlarca kişi gönüllü askerlik için başvurdu