Scarlett Johansson, çocuklarının kendisi hakkında bilmesini istemediği 'tek şeyi' açıkladı

22 Mart 2022 Salı, 00:00

Eski eşi Romain Dauriac'tan Rose adında 7 yaşında bir kızı ve eşi Colin Jost'tan Cosmo adında 7 aylık bir oğlu olan 37 yaşındaki Black Widow yıldızı Scarlett Johansson'a, konuk olarak çıktığı The Drew Barrymore Show'da 'çocuklarının kendisi hakkında bilmesini istemediği şey ne?' sorusu yöneltildi.

Başta soruyu esprili bir şekilde geçiştirdikten sonra Johansson, çocuklarının eskiden sigara içtiğini asla öğrenmemesini umduğunu çünkü "çok utandığını" açıkladı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; oyuncu, "Kızım bunu bana daha önce sormuş olabilir" dedi.

"Gençken sigara içerdim ve çok utanıyorum. Bunun havalı olduğunu düşündüğümü sanmasını hiç istemiyorum çünkü asla, asla, asla sigara içemez."

"UMARIM ASLA HABERİ OLMAZ"

Johansson sözlerine esprili bir şekilde "Çünkü yapılacak şey bu, çocuklarınızın bir şeyler yapmasını yasaklarsınız, onlar da yapmaz" diyerek devam etti:

"Yani evet, umarım bundan asla haberdar olmaz."

Johansson'ın eski alışkanlığı hakkındaki itirafı, daha önce o ve Jost kıyaslandığında kendisinin daha katı bir ebeveyn olduğunu açıklamasından sonra geldi.

The Ellen DeGeneres Show'a Aralık 2021'de katıldığı sırada bu soru yöneltildiğinde aktris, "Ben, tabii ki" demiş ve Jost'un "yumuşak başlı "olduğunu eklemişti.

Çocuklarından yalnızca bir şey saklamayı planladığını söyleyen Johansson, yakın zamanda InStyle'a verdiği röportajda kızının her şeyi sorguladığı bir yaşta olduğunu ve sık sık "Neden kaşlarını cımbızlıyorsun? Neden kirpiklerini kıvırıyorsun? Tampon ne? Ne işe yarar?" gibi sorularla karşılaştığını açıklamıştı.

Ünlü oyuncu, "Bana iç çamaşırımın neden k**ımın arasına girdiğini sordu ve ben de külot izinin ne olduğunu açıklamaya çalıştım" diye anımsamıştı.

"Ona 'Çünkü pantolonunda çizgi oluşmasını istemezsin' dedim, o da 'Neden?' diye sordu. Ben de 'Çünkü o zaman iç çamaşırımı görebilirsin' dedim. O da 'Ama sen iç çamaşırı giyiyorsun' dedi. Biliyorum, bu tuhaf."

Ekim 2020'de evlenen oyuncu ve Jost ağustosta ilk çocuklarının dünyaya geldiğini duyurmuş, Saturday Night Live yıldızı Instagram'da şunları yazmıştı:

"Tamam, tamam, bir bebeğimiz oldu. Adı Cosmo… onu çok seviyoruz."