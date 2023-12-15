Dünyaca ünlü grup 8 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor! Scorpions İstanbul konseri ne zaman? Scorpions İstanbul konseri biletleri ne kadar?

Yayınlanma: 15.12.2023 - 15:13

Güncelleme: 15.12.2023 - 15:14

Daha önce birçok kez Türkiye'de sahne alan Scorpions en çok "Still Loving You", "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel" ve "Always Somewhere" şarkılarıyla tanınıyor.

Rudolf Schenker tarafından 1965'te Almanya'da kurulan Scorpions, kariyeri boyunca 19 stüdyo, 6 konser, 13 video ve 23 derleme albüm piyasaya sürdü.

SCORPİONS İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

Scorpions, Epifoni organizasyonuyla 23 Mayıs 2024'te Küçükçiftlik Park'ta konser verecek.

SCORPİONS İSTANBUL KONSERİ BİLETLERİ NE KADAR?

Konserin biletleri 15 Aralık saat 12.00'den itibaren satışta olacak.

1.Avantajlı Dönem Genel Alan Silver

1350,00 TRY

2. Avantajlı Dönem Genel Alan Silver

1600,00 TRY

3. Avantajlı Dönem Genel Alan Silver

1900,00 TRY

1.Avantajlı Dönem Genel Alan Gold

2100,00 TRY

Genel Satış - Genel Alan Silver

2300,00 TRY

2. Avantajlı Dönem Genel Alan Gold

2600,00 TRY

3. Avantajlı Dönem Genel Alan Gold

3000,00 TRY

1. Avantajlı Dönem Sahne Önü

3200,00 TRY

2. Avantajlı Dönem Sahne Önü

3750,00 TRY

3. Avantajlı Dönem Sahne Önü

4500,00 TRY

1. Avantajlı Dönem VIP Balkon

7500,00 TRY

2. Avantajlı Dönem VIP Balkon

9000,00 TRY

3. Avantajlı Dönem VIP Balkon

11000,00 TRY