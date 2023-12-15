Dünyaca ünlü grup 8 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor! Scorpions İstanbul konseri ne zaman? Scorpions İstanbul konseri biletleri ne kadar?
Dünyaca ünlü rock grubu Scorpions, çok sevilen "Love at First Sting" albümlerinin 40. yılı dolayısıyla düzenleyecekleri turne kapsamında İstanbul'da sahne alacak. Peki, Scorpions İstanbul konseri ne kadar? Scorpions İstanbul konseri biletleri ne kadar?
Daha önce birçok kez Türkiye'de sahne alan Scorpions en çok "Still Loving You", "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel" ve "Always Somewhere" şarkılarıyla tanınıyor.
Rudolf Schenker tarafından 1965'te Almanya'da kurulan Scorpions, kariyeri boyunca 19 stüdyo, 6 konser, 13 video ve 23 derleme albüm piyasaya sürdü.
SCORPİONS İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?
Scorpions, Epifoni organizasyonuyla 23 Mayıs 2024'te Küçükçiftlik Park'ta konser verecek.
SCORPİONS İSTANBUL KONSERİ BİLETLERİ NE KADAR?
Konserin biletleri 15 Aralık saat 12.00'den itibaren satışta olacak.
1.Avantajlı Dönem Genel Alan Silver
1350,00 TRY
2. Avantajlı Dönem Genel Alan Silver
1600,00 TRY
3. Avantajlı Dönem Genel Alan Silver
1900,00 TRY
1.Avantajlı Dönem Genel Alan Gold
2100,00 TRY
Genel Satış - Genel Alan Silver
2300,00 TRY
2. Avantajlı Dönem Genel Alan Gold
2600,00 TRY
3. Avantajlı Dönem Genel Alan Gold
3000,00 TRY
1. Avantajlı Dönem Sahne Önü
3200,00 TRY
2. Avantajlı Dönem Sahne Önü
3750,00 TRY
3. Avantajlı Dönem Sahne Önü
4500,00 TRY
1. Avantajlı Dönem VIP Balkon
7500,00 TRY
2. Avantajlı Dönem VIP Balkon
9000,00 TRY
3. Avantajlı Dönem VIP Balkon
11000,00 TRY
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