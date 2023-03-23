Scottie Wilbekin kimdir, kaç yaşında? Scottie Wilbekin hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 23:16

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 23:17

Fenerbahçe Beko'ya, sakatlığı bulunan Scottie Wilbekin'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, yıldız isminin sakatlığı nedeniyle durumunun iki hafta sonra yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Scottie Wilbekin'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SCOTTİE WİLBEKİN KİMDİR?

Scottie Wilbekin, 5 Nisan 1993'te, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Gainesville ilçesinde doğdu. Wilbekin, 2010-2014 yılları arasında Koç Billy Donovan'ın Florida Gators erkek basketbol takımının Gainesville'de bulunan Florida Üniversitesi'ne katıldı. Wilbekin'li Gators, 2014'te NCAA Final Four'a yükseldi.

2014 NBA Draftı'nda seçilemedikten sonra Orlando Yaz Ligi için Memphis Grizzlies'e, Las Vegas Yaz Ligi için Philadelphia 76ers'e katıldı. 22 Ağustos 2014'te Cairns Taipans ile 2014-15 NBL (Avustralya) sezonu için anlaşma imzaladı. 14 Ekim 2014'te, 10 Ekim'de Adelaide'a karşı 23 sayı, 12 Ekim'de Melbourne'a 27 sayı atarak 1. Turda Haftanın Oyuncusu seçildi. 6 Kasım 2014'te Taipans'ı sezonun 6-0'lık yenilgisiz bir başlangıcına yönlendirdikten sonra ekim ayının oyuncusu seçildi.

16 Şubat 2015'te Taipans kulübünün yıllık ödül gecesinde Wilbekin, Yılın Savunmacı Oyuncusu ve En Değerli Oyuncusu ödüllerini aldı.

Wilbekin, 12 Mart 2015'te, 2014-15 Yunan Basketbol Ligi sezonunun geri kalanı için AEK ile sözleşme imzaladı.

Wilbekin 30 Haziran 2015'te, Orlando Yaz Ligi için Orlando Magic beyaz takımına katıldı. 3 Temmuz 2015'te Taipans ile 2015-16 NBL sezonu için yeniden anlaştı. Ancak o ayın sonlarında, Philadelphia 76ers ile Las Vegas Yaz Ligi'nde bir süre kaldıktan sonra NBA'de oynamak için Taipans'la olan anlaşmasını iptal etti. 24 Temmuz 2015'te 76ers'la dört yıllık bir anlaşma imzaladı. Ancak daha sonra kulüp tarafından 26 Ekim'de beş hazırlık maçında yer aldıktan sonra feragat edildi.

31 Ekim'de 2015-16 sezonunda Darüşşafaka Doğuş'la bir sezon uzatma opsiyonlu ile sözleşme imzaladı.

28 Mart 2017'de Wilbekin, Darüşşafaka ile sözleşmesini iki yıllık uzattı.

1 Ocak 2018'de EuroCup Normal Sezon MVP'si seçildi. Wilbekin, 23 Mart 2018'de Daçka'nın EuroCup Yarıfinalinde Bayern Münih'i 87-83 yendiği maçta 10/15 üçlük isabetiyle toplamda 41 sayı atarak kariyer rekorunu aynı zamanda EuroCup'ta tüm zamanların uzatmalar oynanmadan bir maçta en çok sayı atan oyuncu rekorunu kırdı.Wilbekin, Eurocup MVP'si kazanıp, EuroCup Sezonun En İyi Beşi'nde kendine yer buldu. 13 Nisan 2018'de Darüşşafaka finalde Lokomotiv Kuban'ı yenerek 2018 EuroCup şampiyonu oldu. Bu maçta Wilbekin 26 sayıyla oynadı ve EuroCup Final MVP'si seçildi.

10 Temmuz 2018'de İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile yıllık 1.7 milyon dolar değerinde 3 yıllık kontrat imzaladı. 18 Ekim 2018'de EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv'in Buducnost 78-68 yendiği maçta, 10/16 boyalı alandan olmak üzere toplamda 28 sayı, 5 asist ve 4 ribaundla kariyer rekorunu kırdı. İki gün sonra Rodrigue Beaubois ile birlikte EuroLeague 3. Tur MVP'si seçildi.

26 Haziran 2022 tarihinde Fenerbahçe, Wilbekin ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Wilbekin, 18 Haziran 2018'de Türk pasaportu aldı. Daha sonra 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası eleme maçları için Türkiye millî takımına seçildi. Millî takım ile ilk maçına 28 Haziran 2018'de 13 sayı ile oynadığı Ukrayna karşısında çıktı.

SCOTTİE WİLBEKİN'İN KARİYERİ

Profesyonel kariyeri

2014-2015 - Cairns Taipans

2015 - AEK

2015-2018 - Darüşşafaka

2018-2022 - Maccabi Tel Aviv

2022 - Fenerbahçe