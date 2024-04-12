Şebnem Bozoklu'dan samimi Tolga Örnek açıklaması

Yayınlanma: 12.04.2024 - 14:08

Güncelleme: 12.04.2024 - 14:08

Şebnem Bozoklu şu günlerde sinemalarda Tolga Örnek’in yönettiği "Mucize Aynalar" filmiyle seyirci karşısına çıktı. Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına konuşan Bozoklu, "Menajerim 'Şebnem Tolga Örnek senaryo göndermek istiyor sana' dediğinde heyecanlandım. Çünkü Tolga Örnek çok sevdiğim birkaç filmi yönetmiş, beğendiğim ‘Acaba bir gün birlikte çalışır mıyız?’ dediğim bir yönetmendi ama uzun zamandır bir şey yapmıyordu. Los Angeles’a taşındığını biliyorum, ortak arkadaşlarımızdan duydum. Orada yaşıyor, yeni bir şey yazıyor mu hazırlıyor mu hiçbir fikrim yoktu. Öncelikle çok merak ettim. Ne yazdı diye…" dedi.



Filmi Tolga Örnek’in efsane yazar Aziz Nesin’in öykülerinden yola çıkarak kaleme aldığına dikkat çeken ödüllü oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Sonra ikinci cümle geldi; bir Aziz Nesin filmi. Buna da çok heyecanlandım. Kafamda kurmaya çalışıyorum. Acaba Aziz Nesin ile ilgili biyografik bir filmi diye. Sonra öğrendim ki Aziz Nesin’in hikayelerinden senaryolaştırdığı bir film bu. Çok büyük bir merakla okudum açıkçası. Düşündüğü şeye bayıldım. Filmimiz fantastik bir film. Her şeyden önce böyle tanımlanabilir. O janra sokabileceğimiz bir film… Gelecekte geçiyor."



