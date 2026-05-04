Şebnem Ferah konser mi verecek? Şebnem Ferah konseri ne zaman, nerede?

4.05.2026 21:00:00
Haber Merkezi
Yıllardır sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarını heyecanlandırdı. Peki, Şebnem Ferah konser mi verecek? Şebnem Ferah konseri ne zaman, nerede?

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Sahnelerden uzak olan Ferah, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Peki, Şebnem Ferah konser mi verecek? Şebnem Ferah konseri ne zaman, nerede?

Image

ŞEBNEM FERAH KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE?

Sahnelerden uzak olan Ferah, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.  Sanatçının sosyal medyada paylaştığı görselde “03.06.2026 İstanbul” ifadesi yer alırken, bu tarih hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Paylaşımın altına yazdığı notta duygularını Ferah, şunları yazdı: 

“Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak.  O yüzden kısa tutuyorum.  Buluşana kadar gün sayıyor olacağım.  Görüşmek üzere”

ŞEBNEM FERAH KONSERİ BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Şebnem Ferah'ın Küçükçiftlik Park'ta olacak konserinin biletleri 6 Mayıs saat 12.00'de satışa çıkacak.

