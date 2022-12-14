Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kimdir? Murat Hazinedar nereli, kaç yaşında, neden gözaltına alındı?

14 Aralık 2022 Çarşamba, 11:35

Beşiktaş Belediyesine yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İstanbul'a sevk edildi.

ESKİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI MURAT HAZİNEDAR KİMDİR?

Murat Hazinedar 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Ordu Fatsalı olan Murat Hazinedar Kabataş Erkek Lisesi'nde okudu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1997 yılında kendi hukuk bürosunu kurdu.

MURAT HAZİNEDAR'IN EŞİ KİM?

Murat Hazinedar 1966 yılında Özlem Hazinedar ile evlendi. Çiftin 1 oğlu var. Avukat olan Özlem Hazinedar 2021 yılında İYİ Parti'ye katıldı.

MURAT HAZİNEDAR'IN SİYASİ YAŞAMI

1986 yılında ANAP gençlik kollarında siyasi hayatına başladı. 1999 yılında CHP'ye katıldı. 2009 yılında siyasi yaşamına TDH'de devam etti. 2013 yılında Mustafa Sarıgül ile beraber CHP'ye tekrar üye oldu. 2014 yılında CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan Adayı oldu ve seçimi kazandı.

2018 yılında görevden uzaklaştırıldı.

MURAT HAZİNEDAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Beşiktaş Belediyesine çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski Belediye Başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi, Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar Kastamonu'da yakalandı.























