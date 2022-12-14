Ezel Bayraktar kimdir? Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar olayı nedir?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programınaki "Ezel Bayraktar" olayı sosyal medyaya damga vurdu. Ezel Bayraktar kimdir? Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar olayı nedir?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Ömer Can Aslanhan kanser hastası yengesinin 300 Bin TL tedavi parasını alıp kayıplara karıştığı iddia edildi. Tuğba ve Mehmet Aslanhan çifti dolandırıldıklarını iddia ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Çift, Ömer Aslanhan'ın yengesinin kanser tedavisi için biriktirilen 300 Bin TL ile kaçtığını iddia etti. İddiaların odağındaki Ömer Aslanhan canlı yayına katıldı.
EZEL BAYRAKTAR OLAYI NEDİR?
Ömer Can Aslanhan, katıldığı canlı yayında parayı harcadağını açıkladı. Parayı oyunculuk yapmak için harcadığını açıklayan Aslanhan'ın ismini Ezel Bayraktar olarak değiştirdiği orata çıktı.
EZEL BAYRAKTAR KİMDİR?
Ezel Bayraktar, Kerem Deren ve Pınar Bulut'un oluşturduğu, Ezel adlı dizide Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Kurgusal karakterdir. Dizi 28 Eylül 2009 tarihinde Show TV'de yayınlanmaya başladı ve 20 Haziran 2011'de atv'de yayınlanan 71. bölümle final yaparak sona erdi.
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