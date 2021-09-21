Seda Akgül ekranlara geri dönüyor
Yaptığı açıklamalarla ve ünlülerle girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen sunucu Seda Akgül, ekranlara geri dönüyor.
Yaptığı açıklamalarla ve yorumlarla gündem olan program sunucusu Seda Akgül, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Medya Radar’ın haberine göre, Akgül Flash TV ile anlaştı.
Akgül’ün üstleneceği programın detayları da belli oldu. Haberci kimliğiyle tanınan Seda Akgül, stüdyoda oturmak yerine eline mikrofon alıp sahaya inecek, evlere konuk olacak, sohbetler yapacak. Halkın dertlerini, sorunlarını dinleyecek ve bu sorunlara çare olmaya çalışacak.
YENİ FORMATLA GERİ DÖNECEK
28 Şubat 2019’da yayın hayatına son veren Flash TV, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Kanal, eski yayın anlayışının aksine, haber ve mizahın iç içe olacağı yepyeni bir formatla geri dönecek. Flash Tv’nin Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda ise gazeteci Hakan Aygün var. Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığına ise gazeteci Savaş Kalafat getirildi.
KANALDA YER ALACAK İSİMLER
MedyaRadar'ın haberine göre, Can Ataklı, Saba Tümer, Seda Akgül, Yılmaz Tunca, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk, Safiye Soyman sözleşmeleri yapılan isimler arasında yer alıyor. Ayrıca, sürpriz isimlerle de görüşmeler devam ediyor.
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