Seda Aktuğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor All Star yarışmacısı Seda Aktuğlu nereli?

Survivor programını izleyen yurttaşlar sosyal medyada Seda Aktuğlu ismini araştırıyor. Peki, Seda Aktuğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor All Star yarışmacısı Seda Aktuğlu nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 15:38
Seda Aktuğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor All Star yarışmacısı Seda Aktuğlu nereli?
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1 Ocak akşamı yayınlanmaya başlayan Survivor All Star 2024 yarışmacılarında Seda Aktuğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Seda Aktuğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor All Star yarışmacısı Seda Aktuğlu nereli?

SEDA AKTUĞLU KİMDİR?

Seda Aktuğlu, 24 Nisan 1987 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Aktuğlu, 2003 yılında Türkiye'ye dönerek lise eğitimini Eskişehir'de sürdürmüştür. Marmara Üniversitesi'nde Almanca Öğretmenliği bölümünü kazanarak üniversite eğitimine başlamış ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi eğitimi almıştır. Bir dönem Var Mısın Yok Musun yarışmasında yarışan Seda Aktuğlu birçok kişi tarafından tanınmayı başarmıştır. Seda Aktuğlu, Survivor 2024 All Star yarışmasında mavi takımda yer almaktadır.


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