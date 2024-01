Survivor All Star'da 'kırmızı alarma' geçildi: Turabi ve Poyraz birbirine girdi!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 11:55

Güncelleme: 02.01.2024 - 11:55

Survivor All Star 1 Ocak 2024 itibarıyla ekran macerasına başladı. Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor'da her iki takımda da ünlü eski yarışmacılar yer alıyor.

Survivor'ın daha ilk gününde ise kavga yaşandı. Survivor'da oyun sırasında sinirlenen Turabi Çamkıran, Yiğit Poyraz'ın üzerine yürüdü. Diğer yarışmacılar Turabi'yi tutmakta güçlük çekti.

Poyraz ise iki aydır saygısızlık ve sosyal medya üzerinden kışkırtma yapıldığını söyledi.

"STEROİD BEBEĞİ"

Poyraz, Turabi'ye "Seni ağlatacağım" dedi.

Turabi ise Poyraz'a "O aldığın steroidler bitince dibime çökeceksin. Steroid bebeği. Sana saygıyı öğreteceğim. Senin biberonunu emziğini getirdim. Efendiliği öğretecek son adamsın" diye bağırdı.

KIRMIZI ALARMA GEÇİLDİ

Acun Ilıcalı dokunulmazlık konseyinde yeni kuralları açıkladı. Ilıcalı ayrıca Turabi-Poyraz kavgasından dolayı 'kırmızı alarma' geçildiğini duyurdu.

Gerilimin düşmesini isteyen Ilıcalı, yeni sezona dair ise şöyle konuştu:

"Aynı sakatlıktan sadece erkekler ya da kadınlar 1 eleme haftasında muaf olabiliyorsunuz. Ancak ondan sonraki eleme de o durumda aynı bölgenin sakatlığı dikkate alınmıyor ve sakatlık bu derecede uzunsa da o yarışmacıyla vedalaşmak zorunda kalabiliyoruz. Sakatlık çok çok önemli, zafere giden yolda sakatlık yüzünden veda yaşamamanızı diliyoruz. Mühim olan kendini paralayarak o oyunu kazanmak değil sezonu bitirmek.

Öte yandan şunu unutmayın. Aldığınız her galibiyet Survivor'daki kaderinizi belirleyecek. Çünkü eleme oyunlarında, düellolarda atışlar seçilirken, her zaman cebinizde bir yüzdeniz olacak. Survivor'ın başladığı günden beri yüzdeniz. O yüzde size atış seçiminde avantaj sağlayacak. O yüzden toplam galibiyet oranınız sizin adeta kimlik kartınız Survivor'da ve çok kritik yerlerde bu etkili olacak. Onun dışında her günün birincisi ertesi günün kaptanı olacak. Takımın kritik anında eğer itilaf olursa o karar verecek, kimin bestoflara bayraklara çıkacağına. Onun dışında oylamalarda eşitlik olursa, kaptanın dokunulmazlığı yok ama oylama eşit olursa kaptanlar kimin aday olduğuna karar verecek."