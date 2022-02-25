Seda Bakan'ın savaş isyanı: 'Koskoca dünyaya sığamadık! Allah kahretsin aç gözlü insanlığı'

25 Şubat 2022 Cuma, 13:00

Ukrayna'ya Rusya tarafından 24 Şubat sabahı yapılan askeri harekat sonrası ortaya çıkan görüntüler dünya basınının gündeminde. Masum halkın saldırılarda yara aldığı anlara dair görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi, yaşananalara ve görüntülere tepki gösteriyor.

Oyuncu Seda Bakan da savaştan gelen görüntülere sessiz kalamadı. Bakan, yaralanan halkın fotoğraflarını paylaşarak isyan etti.

"KOSKOCA DÜNYAYA SIĞAMADIK"

Instagram'dan bir paylaşımda bulunan Bakan, "2 senedir Covid'le insanlık perişan oldu. Hiç kimse böyle bir dönemde savaşı yaşamamalı. Koskoca dünyaya sığamadık! Allah kahretsin aç gözlü insanlığı..." ifadelerini kullandı.

Seda Bakan'ın paylaşımı şu şekilde: