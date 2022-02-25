Seda Bakan'ın savaş isyanı: 'Koskoca dünyaya sığamadık! Allah kahretsin aç gözlü insanlığı'
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası, dünya basınında yer alan ve halkın durumunu gösteren fotoğraflar herkesi derinden etkiliyor. Bu görüntülerden etkilenen isimler arasında olan ünlü oyuncu Seda Bakan da, görüntüleri paylaşarak yaşanan savaşa isyan etti. Bakan, "Hiç kimse böyle bir dönemde savaşı yaşamamalı. Koskoca dünyaya sığamadık!" yorumunda bulundu.
Ukrayna'ya Rusya tarafından 24 Şubat sabahı yapılan askeri harekat sonrası ortaya çıkan görüntüler dünya basınının gündeminde. Masum halkın saldırılarda yara aldığı anlara dair görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi, yaşananalara ve görüntülere tepki gösteriyor.
Oyuncu Seda Bakan da savaştan gelen görüntülere sessiz kalamadı. Bakan, yaralanan halkın fotoğraflarını paylaşarak isyan etti.
"KOSKOCA DÜNYAYA SIĞAMADIK"
Instagram'dan bir paylaşımda bulunan Bakan, "2 senedir Covid'le insanlık perişan oldu. Hiç kimse böyle bir dönemde savaşı yaşamamalı. Koskoca dünyaya sığamadık! Allah kahretsin aç gözlü insanlığı..." ifadelerini kullandı.
Seda Bakan'ın paylaşımı şu şekilde:
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