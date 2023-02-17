Seda Öğretir kimdir, kaç yaşında? Seda Öğretir'in eşi kim?

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 11:43

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 11:43

NTV haber spikeri Seda Öğretir Kahramanmaraş depremlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı çıkış ile gündeme geldi. Öğretir "Enkaza mikrofon uzatmak, evladının elini bırakamamış babaya 13 dakika kızını sormak, göçükten yeni çıkmış sedyedeki yaralının üstüne kamera açmak, o uzun saatleri alt alta liste yapmak, bunları canlı yayınlamak haber değildir."dedi.

SEDA ÖĞRETİR KİMDİR?

Seda Öğretir, 27 Nisan 1980'de Eskişehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Radyo,Televizyon ve Sinema bölümü mezunudur. Mesleğe 2001'de Kanal D'de başladı. Beyaz Show'da yapım yardımcısı olarak çalıştı Daha sonra Euro D'de çalıştı. Kanal D'de yaz dönemlerinde Hafta sonu haberlerini sundu. 2009 yılında CNN Türk'e geçti. 2010 yılında Bugün programını Serdar Cebe'yle beraber sundu. Daha sonra NTV'ye geçerek Öğle Bülteni'ni sundu. Seda Öğretir, halen NTV'de haber sunuculuğu yapmaktadır. Çocuk edebiyatı yazarlığı da yapan Seda Öğretir'in, Kefi'nin Maceraları adıyla iki kitaplık bir serisi bulunmaktadır.

SEDA ÖĞRETİR'IN EŞİ KİM?

Seda Öğretir meslektaşı 2006 yılında Cem Öğretir ile evlendi. Çiftin bir kız çocukları var.