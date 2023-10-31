Seda Sayan ve eşi hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:35

Güncelleme: 31.10.2023 - 15:37

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, konser sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı. Eşi Çağlar Ökten birlikte serumlu fotoğrafını paylaşan Sayan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Konser sonrası fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile hastalandığını duyurarak serum tedavisi aldıklarını açıkladı.

Birkaç gün evde dinlenerek geçirecek olan şarkıcı, "Salgın var. ikimizde serumluk olduk. Dikkat edin. Salgın sinsi sinsi bulaşıyor. Sarılmayın kimseyi öpmeyin" diyerek salgına karşı uyardı.