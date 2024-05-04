Sedef Avcı paylaştı: Ezel ekibi yıllar sonra bir arada

Yayınlanma: 04.05.2024 - 12:22

Güncelleme: 04.05.2024 - 12:22

Hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle ekrana damga vuran Ezel dizisinin oyuncuları yeniden buluştu.

Dizinin oyuncu kadrosunun yeniden bir araya geldiğini ise başarılı isim Sedef Avcı duyurdu.

Ay Yapım imzalı, Kerem Deren ve Pınar Bulut’un yazdığı, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği Ezel; Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Haluk Bilginer ve Tuncel Kurtiz’in hafızalara kazınan performanslarıyla büyük ilgi uyandıran dizinin yıldızları doğum gününde buluştu.

Ezel dizisinin yıldızları, yıllar sonra yönetmen Cem Karcı'nın doğum günü partisinde bir araya geldi.

Ezel dizisinde ikinci yönetmen olarak görev alan Cem Karcı'nın doğum gününde ekipçe çekilen fotoğrafı Sedef Avcı paylaştı.

Dizide Eyşan'ın kardeşi Bahar karakterine hayat veren Sedef Avcı, paylaşımına "Ezel on the rocks. İyi ki doğdun Cem" notunu düştü.

Ezel ekibinin birlikte verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu.

Latin Amerika ülkelerine satılan ilk Türk dizisi olan ve 150 ülkeye satılan dizi, 2010 yılında C21 Format Ödülleri’nde “En İyi Senaryo Formatı” ödülünü de kazanmıştı.