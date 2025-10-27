Sefo, Aerro, Ege Çubukçu ve İrem Derici, Red Bull Rap Trivia'ya konuk oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.10.2025 11:27:00
Sefo, Aerro, Ege Çubukçu ve İrem Derici, Red Bull Rap Trivia’da yarıştı.

Red Bull Rap Trivia, üçüncü bölümünde Türkiye müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerini ağırlıyor. Sefo, Aerro, Ege Çubukçu ve İrem Derici, Red Bull Rap Trivia’nın yeni bölümünde eğlenceli anlara imza attı.

Red Bull’un YouTube Türkiye’de hayata geçirdiği ilk müzik kanalı Red Bull Miksteyp’in ilgiyle takip edilen yarışma formatı Red Bull Rap Trivia, yeni sezonun üçüncü bölümüyle izleyiciyle buluştu. Yeni bölümde rap sahnesinin öne çıkan isimleri Sefo, Aerro ve Ege Çubukçu’ya, pop müziğin güçlü sesi İrem Derici eşlik etti.

Image

Programda yarışmacılar, rap kültüründen sahne anılarına, müzik dünyasından eğlenceli detaylara uzanan geniş bir yelpazedeki sorulara yanıt vererek hem bilgilerini test etti hem de keyifli rekabetin parçası oldu. Rap ile pop’un yan yana geldiği bu bölüm, farklı tarzların buluştuğunda ortaya çıkan enerjiyi izleyiciye taşıdı.

Sezon boyunca müzik, rap ve popüler kültürün sevilen isimlerini ağırlamaya devam edecek Red Bull Rap Trivia’nın yeni bölümüne Red Bull Miksteyp YouTube kanalı üzerinden ulaşılabiliyor.

Image

