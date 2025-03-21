Yayınlanma: 21.03.2025 - 21:02

Güncelleme: 21.03.2025 - 21:02

Ankara Güvenpark'ın nerede olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ankara Güvenpark'a nasıl gidilir? Ankara Güvenpark nerede? Ankara Güvenpark hangi metro durağında? İşte ayrıntılar...

GÜVENPARK NEREDE?

Ankara Güvenpark, Kızılay semtinde, Atatürk Bulvarı ile GMK Bulvarı'nın kesişim noktasında yer alıyor. Kızılay Meydanı’na oldukça yakın olan bu park, şehrin merkezi bir noktasında bulunuyor.

GÜVENPARK'A NASIL GİDİLİR?

M1 (Kızılay-Batıkent), M2 (Kızılay-Koru) ve M3 (Kızılay-OSB/Törekent) metro hatları ile Kızılay İstasyonu’nda inerek ulaşmak mümkün. Ayrıca birçok EGO otobüsü ve dolmuş Kızılay’dan geçiyor. Metro ve otobüsün ardından Güvenpark yürüme mesafesinde bulunuyor.



