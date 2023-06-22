Şeker hastalarında uzuv kayıplarını önlemek mümkün

Yayınlanma: 22.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 07:00

Genel Cerrah Uzmanı Dr. Serap Ulusoy, şeker (diyabet) hastalarının dikkat edeceği konular ve tedavi süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ulusoy, erken tanı, hastanın kendine iyi bakması ve sigarayı bırakmasıyla beraber uzuv kayıplarının bir miktar azaltılabileceğini söyledi.

"MUTLAKA TEDAVİ EDİLEBİLİR"

Şeker hastalığının en önemli komplikasyonlarından birinin hastaların ayaklarında yara çıkması olduğuna dikkat çeken Ulusoy, şunları söyledi:

"Bunun farklı sebepleri var ama en önemli sebebi şeker hastalığı ile giden nöropati. Bu hastaların bacaklarının atar damarlarında ciddi tıkanıklar görüyoruz. Buna enfeksiyonlar ve ayaklarındaki şekil bozukları ekleniyor. Çok ciddi yaralar görüyoruz. Bu yaraları önlemek en önemli faktör. Tedavi etmesi oldukça zor. Tedavi edilemez değil, mutlaka tedavi edilebilir. Uzun, oldukça meşakkatli bir süreç. Önleyebilirsek, erken teşhis edebilirsek bu hastalar oldukça fazla vakit kazanacaklar, birçok hastalıktan da kurtulmuş olacaklar. Bunun için hastaların takiplerinin düzenli yapılması gerekiyor. Kontrollerine düzenli gelmesi gerekiyor. Kan şekerlerinin takip edilmesi gerekiyor."

"SİGARA İÇİCİLİĞİ GÖRÜYORUZ"

Şeker hastalarında sigara içmenin önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Ulusoy, “Hastaların büyük çoğunluğunda sigara içiciliği görüyoruz. Bu hastaların sigarayı bırakabilmeleri bu hastalığın tedavisinde bize büyük bir yol kat ettiriyor. Hastanın kendine iyi bakmasıyla, verilen ödevleri yerine getirmesiyle, şekerlerinin düşük olması ve sigarayı bırakmasıyla uzuv kayıplarını bir miktar azaltabileceğiz” diye konuştu.