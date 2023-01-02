Şeker hastalığı gözleri nasıl etkiliyor?

02 Ocak 2023 Pazartesi, 07:00

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Eyüp Özcan, şeker hastalığının gözlere ciddi hasar verdiğini belirtti.

Özcan, gözde oluşan sorunların erken dönemde tedavi edilmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şeker hastalığı uzun zaman içinde gözde ciddi hasarlara sebep olan ve erken dönemde göz sorunları tedavi edilmezse körlükle sonuçlanan bir rahatsızlıktır. Şeker hastalığı gözün arkasında bulunan retina tabakasını etkilemektedir.Şeker hastalığı nedeniyle gözlerde görülebilecek problemlerin bazıları şunlardır;

-Sarı noktadaki damarların duvar yapısının bozulmasına bağlı olarak meydana gelen sızıntılar ve sarı nokta ödemidir.

-Gözde retina damarlarda tıkanma oluşması ve kan alamayan bölgeleri beslemek için oluşan yeni damarların kanaması sebebiyle ortaya çıkan, kanamalar ve gözde retina ayrılmalıdırlar.

-Gözde sarı noktada meydana gelen damar tıkanıklıklarıdır.

Özellikle Tip 1 diyabet hastalarının göz bulguları daha şiddetli seyretmektedir. Şeker seviyesinin kontrolsüzlüğü,gerekli önerilere uyulmaması ve kontrollerin göz ardı edilmesi halinde göz arkasında kalıcı olabilecek kanama ve hasarlar oluşabilmektedir.Tabii ki her şeker hastasında bu durumlar oluşacak diye bir durum yoktur.Çünkü kişinin şeker seviyesi,damarlarının yapısı,genetik yapısı retinopati ilerleyişini etkilemektedir.Bu sebeple şeker hastalarının kontrollerini aksatmamaları,şeker seviylerini kontrol etmeleri ve en fazla 6 ayda bir göz hekimi kontrolüne gitmesi gereklidir."





Göz arka kısmında şeker hastalığı nedeniyle oluşan ödem, kanama mevcut ise ayrıca görme seviyesini belirli seviyede etkilemişse hastalığın seyrine göre ve belli düzen içinde Vitrektomi ameliyatı, argon lazer tedavisi, antivegf iğneler gibi...tedaviler uygulanmaktadır.Çoğu zaman göz hastalıkları çözümsüz değildir sadece tedavide geç kalınması tehlikelidir.





Op. Dr. Eyüp Özcan,''Şeker hastalığı dışında yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastalığı da göz retinasını etkilemektedir.Bu nedenle yüksek tansiyon hastalarının da tansiyonlarını uygun seviyede tutmaları önemlidir.Tansiyon fazla yüksek olursa göz damarları tıkanabilir ayrıca retina dokusu içine kanamaya yol açabilir.Hem şeker hastalarının hem de yüksek tansiyon hastalarının ilaçlarını düzenli kullanılması göz sağlığı içinde büyük önem taşır.''dedi.