Şeker yerine kullanılabilecek doğal tatlandırıcılar

29 Aralık 2022 Perşembe, 15:27

Şeker yerine ne tüketilir diye alternatif arıyorsak, doğada bulunan tatlı tatlara alışmak iyi bir seçenektir. Doğal tatlandırıcılar olarak adlandırılan ürünler; genellikle bitkilerden ve bitki köklerinden elde edilip ayrıştırılır. Tatlı tariflerinizde ve ara öğünlerinizde kullanabileceğiniz, şeker yerine geçen alternatif bir çok farklı gıda türü var. Mutfağımızda en çok yer alan; bal, stevia, agave şurubu, hurma, akçaağaç şurubunu sıralayabiliriz.

BAL

Bal, şeker yerine kullanılabilecek en iyi alternatiflerden biridir. Şeker tüketmek yerine bal tüketmek de her açıdan daha sağlıklı. Vücuda bağışıklık kazandırır, enerji verir, güçlendirir ve hastalıklara karşı korur. Kan şekerini de düzenlediği için yağlanmayı da engellemiş olur. Şeker gibi, ölçülü kullanılmalıdır. Bal sıvı olduğu için tariflerde kullanırken ölçü miktarına dikkat etmek gerekir. Balın sofra şekerine göre tatlılık seviyesi, balın türüne göre değişiklik gösterse de genellikle daha tatlıdır. Bu nedenle tarifte yer alan şeker miktarından daha az kullanılmalıdır. Bal, en çok sütlü ve yoğurtlu tarifleri, granola, yulaf ezmesi ve smoothie gibi lezzetleri tatlandırmak için kullanılabilir.

PEKMEZ

Baldan sonra en kolay erişilebilen ve lezzet olarak alışkın olduğumuz bir diğer şeker alternatifi gıda, pekmezdir. Üzüm, dut, harnup gibi farklı meyvelerden farklı pekmez çeşitleri mevcut. Pekmezin tatlılık derecesi meyvenin türüne göre değişir. Çoğunlukla şekerle eşit miktarda ya da biraz daha fazla tatlılığa sahiptir. Pekmez, en çok meyve tatlıları, sütlü ve yoğurtlu tatlıları lezzetlendirmek amacıyla tercih edilir.

STEVIA

Hem tatlandırıcı özelliğe sahip hem de sıfır kalori olan, diyet gıdalarda da rahatlıkla kullanılabilen stevia, tam adı stevia rebaudiana olan şeker otu bitkisinden üretiliyor. ABD ve Japonya, üretim ve kullanım bakımından yaygın ülkeler arasında olup ülkemizde de Akdeniz Bölgesi’nde stevia üretim çiftlikleri bulunmaktadır. Stevia sıvı ve toz formunda üretilir. Sıvı stevia daha çok çay, kahve, salata ve tatlı soslarında tercih edilir. Toz formunda olan stevia tıpkı sofra şekeri gibi tüm tariflerde rahatlıkla kullanılabilir. Ancak stevia, normal şekere göre çok daha tatlıdır. Bu nedenle herhangi bir tarifte kullanacağınız şeker miktarının yaklaşık 3’te 1’ini kullanmanız yeterli olabilir.

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU

Kanada’da yaygın olarak üretilen akçaağacın gövdesindeki sudan üretilen akçaağaç şurubu, rafine şeker yerine tüketebileceğin doğal seçeneklerden biridir. Görüntü itibariyle bala benzer. İçeriğinde demir, çinko, kalsiyum gibi önemli vitaminler ve antioksidanlar içermektedir. Isıya dayanaklı bir yapıya sahip olduğu için sos yapımında ve pişmiş gıdaların yapımında kullanılır. Akçaağaç şurubu en çok krep, pankek ve yulaf ezmesi üzerinde tatlandırma amacıyla tercih edilse de tatlıların birçoğunda şeker yerine kullanılır. Akçaağaç şurubu şeker kadar tatlıdır. Şeker yerine akçaağaç şurubu kullanacaksanız tarifte yer alan şeker miktarı kadar kullanmalısınız.

AGAVE ŞURUBU

Sabır otu şurubu olarak da anılan agave; içeriğinde potasyum, magnezyum, demir, kalsiyum barındırır. Agave şurubu, vegan beslenenler için bala iyi bir alternatif sunar. Sıvı tatlandırıcı olarak yaygın bir kullanıma sahip olan agave, tatlılarda da şeker yerine tercih edilebilir. Yüksek sıcaklıklar ve uzun pişirme süreleri agave şurubunun acılaşmasına yol açabilir. Bu duruma dikkat edilmesi önerilir.

HURMA

Lifli bir yapıya sahip olan hurma; karbonhidrat, B6, magnezyum ve potasyum yönünden oldukça zengindir. Farklı türleri olan hurmanın her çeşidini doğal şeker olarak tüketilebilir. Hurmayı ara öğünlerde yediğinde enerji verir ve tok tutar. Hurmayı, blenderdan geçirerek farklı tatlıların yapımında doğal tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Kurabiye ve muffin ve kek gibi tariflerde kullanılabilir. Hurmayı sıcak suda bekletip rondodan geçirip macun kıvamına getirdikten sonra tariflerinizde kullanabilirsiniz.