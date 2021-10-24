'Selam vermedin' tartışması sonrası Linet'ten ilk açıklama: "Tüm konuklarım aynı kıymettedir"
Eski Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlarından Ali Şen'in gelini Aslı Şen, dinlemeye gittiği şarkıcı Linet'e "Adabımuaşeretten bihaber" diyerek sosyal medya üzerinden tepki göstermiş, ünlü şarkıcının bir kez bile kendilerine selam vermemesini sert bir dille eleştirmişti. Yaşananların ardından Linet'ten açıklama geldi.
Geçtiğimiz akşam Maslak'taki bir mekanda sahne alan şarkıcı Linet, ön masada oturan eski Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlarından Ali Şen'in gelini Aslı Şen ve arkadaşlarına selam vermediği gerekçesiyle Şen’in eleştirilerine maruz kalmıştı.
Linet'in videosunu paylaşıp üzerine çarpı atan Şen, “Seyretmiş olduğunuz sanatçı adabımuaşeretten bihaber bir sanatçı. Neden star olamadığını bu akşam anladık. Özellikle kadın kadına gidecekseniz zaten gitmeyin!" demişti.
LİNET'TEN İLK AÇIKLAMA
Yaşananların ardından şarkıcı Linet'ten bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı, dün geceye ve eleştirilere yönelik şu ifadeleri kullandı:
"Dün akşamki konserimde sahneye çıktığım anda en önden en arka masalara kadar beni dinleme lütfunda bulunan tüm değerli misafirlerimizi kucaklayarak selamladım. Özelimde tanıdığım dostlarım da, beni izlemeye gelen tüm değerli konuklarım da benim için aynı kıymettedir. Bahsi geçen hanımefendilere ve diğer tüm değerli misafirlerimize de beni onurlandırdıkları için teşekkürlerimi sunarım. Sevgilerimle..."
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