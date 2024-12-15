Selda Bağcan hakkında çıkan iddialara isyan etti: 'Sağlık durumum iyi'
Selda Bağcan 'entübe oldu' haberlerine isyan etti. Bağcan, hakkında çıkan "Yoğun bakıma alındı" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.
Bir ay önce virüs kaptığını açıklayarak ABD konserlerini iptal eden Selda Bağcan, iyileştikten sonra Avrupa turnesine devam ediyor. Hakkında çıkan "yoğun bakıma alındı" yönündeki iddialar ise yalanlandı.
Usta sanatçı, sağlık durumuyla ilgili olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti ve şu açıklamayı yaptı:
"Sağlık durumum gayet iyi. Hakkımda ortaya atılan bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum."
Etiketler: #Selda Bağcan
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