Selda Bağcan'dan 45 yıl sonra 'Yaz Gazeteci' düeti
Şarkıcı ve besteci Selda Bağcan ve rapçi Ramiz, “Yaz Gazeteci Yaz” düetiyle dinleyicilerle buluştu. Toplumun sorunlarını irdeleyen, gazetecilere ithafen yazılan şarkı günümüz altyapı ve soundlarıyla birleşti. Projenin ikinci teklisi 17 Aralık’ta yayınlanacak.
Usta sanatçı Selda Bağcan'ın rapçi Ramiz’le yaptığı "Yaz Gazeteci Yaz" düeti, Majör&Woop Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Bağcan’ın ilk kez 45 yıl önce seslendirdiği ve toplumun sorunlarını irdeleyen, gazetecilere ithafen yazılan şarkı günümüz altyapı ve soundlarıyla birleşti.
Şarkının söz yazarı Ali Sultan’ın kelimelerine, günümüzde hala devam sorunlara ironik bir yaklaşımla kendi yorumunu ekleyen Ramiz, “Bu proje benim için unutulmaz bir gurur kaynağı oldu. Selda Bağcan gibi topluma mal olmuş bir sanatçıyla bu işe imza atmaktan çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
Şarkının video klip yönetmenliğini de Ramiz Bayraktar ve Buğra Karaçam üstlendi.
İKİNCİ TEKLİ 17 ARALIK'TA
Selda Bağcan’ın Ramiz ile yaptığı “Yaz Gazeteci Yaz” düeti sanatçının yeni projesinin ilk teklisi. Bağcan, hem dünyadan hem Türkiye'den sanatçılar ile şarkılarını yeniden yorumladığı yeni projesinde, farklı müzik tarzlarından isimlerle buluşacak. Projenin ikinci teklisi de 17 Aralık’ta yayınlanacak.
İşte Selda Bağcan ve rapçi Ramiz düeti:
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