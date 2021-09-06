Selda Bağcan'dan iktidara IBAN tepkisi: Böyle bir aymazlık olmaz

06 Eylül 2021 Pazartesi, 13:21

Usta sanatçı Selda Bağcan, orman yangınları ve sel felaketlerine iktidarın etkin müdahalede bulunamamasına tepki gösterdi.

Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Selda Bağcan,Yangınlar, seller içimizi acıttı. Bakın ormanlar yanıyor, seyrediyorlar"dedi.

"YANGIN OLUYOR IBAN, SEL OLUYOR IBAN"

Uçak almak bu kadar mı zor diyen Bağcan, sözlerine şöyle sürdürdü;

"Türk Hava Kurumu'nu kapatmaya çalışıyorlar. Helikopter almak, yangın söndürmek için uçak almak bu kadar mı zor Türkiye Cumhuriyeti için? Başka devletten yardım alacaklar, onu bile düşünerek alıyorlar. Yahu düşünmeyin orman yanıyor, hayvanlar yanıyor. Bizim bazı sanatçılar da “Ay işte öyle olsun, yardım almayın” bilmem ne… Sel felaketinde adamlar 4 saat bir apartmanda kurtarılmayı bekliyor. Yangın oluyor IBAN, sel oluyor IBAN… Ya insaf yahu. Ne diye halktan yardım bekliyorsunuz, yok mu devletin parası? Seyrediyorlar, bayılıyorlar seyretmeye. Böyle bir aymazlık olamaz."